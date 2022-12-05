Запасы высокоточных ракет в России на критически низком уровне, - ГУР

Запасы высокоточных ракет в России упали до критических по многим показателям, но у оккупантов еще много ракет С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Мы можем говорить о том, что весь мир видит очередной террористический акт, очередная террористическая атака, подчеркиваю - на гражданскую мирную инфраструктуру, в первую очередь энергетическую. И наибольшее поражение терпят именно гражданские объекты и мирные жители", - сказал Юсов.

Он отметил, что если говорить о запасах высокоточного оружия в РФ, то по многим показателям они уже упали до критических, поэтому противник не так часто может позволить себе ракетные удары.

"К сожалению, мы прогнозировали, что такая атака возможна. Украинские противовоздушная оборона и энергетики готовы. Ракет С-300 у россиян еще много, поэтому прифронтовые города - Запорожье, Херсон, Харьков, Сумская область могут сильнее страдать от террора, но мы справимся" , - добавил представитель ГУР.