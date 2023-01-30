Как повлияет эмбарго на российский дизель на европейский рынок: прогноз эксперта

Эмбарго на импорт нефтепродуктов в страны Европейского Союза с 5 февраля не повлияет на цены в Украине. Рынок достаточно долго готовился к этому событию.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

"На стоимость это точно не повлияет", - сказал он.

По его словам, цены не изменятся и через месяц, "прежде всего, благодаря тому буферу, который мы создали".

"Это уже закупленный по определенной стоимости запас нефтепродуктов, который даже в случае каких-то резких колебаний цен внешних не сможет быстро раствориться, он все равно будет сдерживать цену", - рассказал эксперт.

Куюн сомневается, что и на внешнем рынке возможны какие-то резкие колебания, поскольку ЕС готовился к этой дате 5 февраля, которая была объявлена заблаговременно.

"Европейский рынок очень серьезно готовился, тоже сформировали очень увесистые запасы. И я вижу, что рынок очень спокойно подходит к этой дате. Какая-то была нервозность в декабре, но в январе уже все спокойно", - сказал он.

В то же время Куюн не исключает колебаний на рынке во второй половине марта - в апреле, когда запасы сократятся. По его словам, в это время рынок уже будет работать по новым правилам без российского дизельного топлива, которое заменят поставками из Азии, Персидского залива и из США.

"Как показывает практика введения того же нефтяного эмбарго, ничего страшного не происходит. Очень много интересантов, чтобы не было какой-либо дестабилизации, ни Европа в этом не заинтересована, ни Штаты. Поэтом уверен, что найдут и законтрактуют необходимое количество топлива", - добавил Куюн.