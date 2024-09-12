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Головокружение от неудачи. Российская теннисистка шокировала селфхармом в корте: видео

Гвадалахара, Четверг 12 сентября 2024 10:59
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Головокружение от неудачи. Российская теннисистка шокировала селфхармом в корте: видео Фото: Вероника Кудерметова не справилась с эмоциями (wtatennis.com)
Автор: Антон Федорцив

Нейтральная россиянка Вероника Кудерметова с помощью ракетки сорвала на себе злобу из-за поражения во втором раунде Guadalajara Open.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tennis GIFs.

27-летняя спортсменка из РФ драматически проиграла колумбийке Камиле Осорио Серрано. В третьем сете нейтралка вела 5:0, но умудрилась проиграть решающую партию (5:7).

Кудерметова сорвалась при счете 5:5. Расстроившись из-за неудачного отрезка, она несколько раз изо всех сил ударила себя ракеткой по голове. Эпизод мгновенно разлетелся сетью на мемы.

Теннисная ракетка для российских теннисистов давно стала средством выпустить пару. Тамошние звезды мужского тура вроде прошлого и современного типа Марата Сафина, Николая Давыденко и Андрея Рублева регулярно ломали инвентарь. Впрочем, селфхарм – сознательное причинение боли себе – новое направление тенниса РФ.

Что известно о Guadalajara Open

Ежегодный турнир в мексиканской Гвадалахаре. В этом году продлится до 15 сентября.

Первый номер посева получила латвийка Елена Остапенко. Россиянка Кудерметова была седьмой сеяной. Победительница Guadalajara Open-2023 Мария Саккари снялась с турнира еще до старта соревнований.

Единственной представительницей Украины в турнире была Ангелина Калинина. Она вылетела в первом же раунде от хозяйки кортов Ренаты Сарасуа. Последняя зачехлила ракетку во втором круге соревнований.

К слову, ранее Свитолина досрочно завершила выступления в сезоне-2024.

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