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Запаморочення від невдачі. Російська тенісистка шокувала селфхармом у корті: відео

Гвадалахара, Четвер 12 вересня 2024 10:59
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Запаморочення від невдачі. Російська тенісистка шокувала селфхармом у корті: відео Фото: Вероніка Кудерметова не впоралася з емоціями (wtatennis.com)
Автор: Антон Федорців

Нейтральна росіянка Вероніка Кудерметова з допомогою ракетки зірвала на собі злість через поразку в другому раунді Guadalajara Open.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tennis GIFs.

27-річна спортсменка з РФ драматично програла колумбійці Камілі Осоріо Серрано. У третьому сеті нейтралка вела 5:0, але примудрилася програти вирішальну партію (5:7).

Кудерметова зірвалася за рахунку 5:5. Знервована через невдалий відрізок вона кілька разів з усієї сили вдарила себе ракеткою по голові. Епізод миттєво розлетівся мережею на меми.

Тенісна ракетка для російських тенісистів давно стала засобом випустити пару. Тамтешні зірки чоловічого туру на кшталт минулого та сучасного на кшталт Марата Сафіна, Ніколая Давиденка та Андрєя Рубльова регулярно ламали інвентар. Утім, селфхарм – свідоме нанесення болю собі – новий напрям тенісу РФ.

Що відомо про Guadalajara Open

Щорічний турнір у мексиканській Гвадалахарі. Цьогоріч триватиме до 15 вересня.

Перший номер посіву отримала латвійка Єлена Остапенко. Росіянка Кудерметова була сьомою сіяною. Переможниця Guadalajara Open-2023 Марія Саккарі знялася з турніру ще до старту змагань.

Єдиною представницею України в турнірі була Ангеліна Калініна. Вона вилетіла в першому ж раунді від господарки кортів Ренати Сарасуа. Остання зачохлила ракетку в другому колі змагань.

До слова, раніше Світоліна достроково завершила виступи в сезоні-2024.

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