Західний аналітик пояснив, чому Путін не застосовує ядерну зброю

"У мене є сумніви, що дійде до застосовання ядерної зброї", - сказав він.

За його словами, на це є кілька причин.

"Путін піде на це, якщо у нього будуть правові підстави, як багато разів оголошувалося - "загроза територіальній цілісності РФ". Окуповані території України - не частина Росії. По Криму ситуація може виглядати дещо іншою, побачимо", - додав експерт.

При цьому Купер зазначив, що ланцюжок команд між Путіним і тим, хто безпосередньо натисне на "кнопку" - досить довга і складна.

"Якщо Путін скаже "запускайте", скажімо, по Києву, є 20 осіб, які повинні підтвердити це, перед тим як останній з них натисне кнопку. І я досить впевнений, що Путін боїться, що хтось у цьому ланцюжку команд відмовиться виконувати наказ, і тоді він опиниться в біді", - вважає аналітик.