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Західний аналітик пояснив, чому Путін не застосовує ядерну зброю

Фото: президент Росії Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Російський президент не віддає наказу на застосування ядерної зброї у війні, оскільки бойові дії поки ведуться на українській території. Крім того, він побоюється, що його наказ не буде виконаний.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів австрійський військовий аналітик тому Купер.

"У мене є сумніви, що дійде до застосовання ядерної зброї", - сказав він.

За його словами, на це є кілька причин.

"Путін піде на це, якщо у нього будуть правові підстави, як багато разів оголошувалося - "загроза територіальній цілісності РФ". Окуповані території України - не частина Росії. По Криму ситуація може виглядати дещо іншою, побачимо", - додав експерт.

При цьому Купер зазначив, що ланцюжок команд між Путіним і тим, хто безпосередньо натисне на "кнопку" - досить довга і складна.

"Якщо Путін скаже "запускайте", скажімо, по Києву, є 20 осіб, які повинні підтвердити це, перед тим як останній з них натисне кнопку. І я досить впевнений, що Путін боїться, що хтось у цьому ланцюжку команд відмовиться виконувати наказ, і тоді він опиниться в біді", - вважає аналітик.

Нагадаємо, австрійський військовий аналітик тому Купер в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що навіть повного завоювання України президенту РФ Володимиру Путіну буде недостатньо, оскільки Захід не визнає цього, не дасть йому статусу наддержави. В результаті російський лідер залишиться ні з чим.

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