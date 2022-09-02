Навіть завоювавши Україну, Путін залишиться ні з чим, - Купер

Навіть повного завоювання України президенту РФ Володимиру Путіну буде недостатньо, оскільки Захід не визнає цього, не дасть йому статусу наддержави. В результаті російський лідер залишиться ні з чим.

"Завоювання України Путіну буде недостатньо. Чому? Тому що це не дасть йому достатньо поступок з боку Заходу. Захід не визнає його завоювання України, не дасть йому статусу наддержави, він нічого не досягне", - підкреслив Купер.

Військовий аналітик також зазначив, що Путін докладає достатньо зусиль, щоб продовжувати шантаж, чекаючи, поки хтось в Україні або на Заході втратить терпіння і скаже: все, досить, давайте зупинимося і дамо йому щось, щоб знайти мир.

За словами Купера, саме через шантаж Росія не використовує поки весь військовий потенціал. Ймовірно тому, що Кремль боїться за власне виживання, Путіну доводиться балансувати між виживанням і тим, що він може досягти.