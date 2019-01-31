У західних регіонах найгірші показники планової вакцинації дітей від кору

Так, у Львівській області понад 20 тисяч дітей не мають належного імунного захисту від кору

В западных регионах Украины зафиксированы худшие показатели плановой вакцинации детей от кори. Об этом в материале РБК-Украина "Укол для иммунитета: как Минздрав намерен бороться со вспышкой кори в Украине" рассказал начальник отдела коммуникаций "Центра общественного здоровья" при Министерстве здравоохранения Владимир Бируля.

Он отметил, что в Украине худшие показатели плановой вакцинации детей согласно календарю прививок как раз в западных регионах.

"Именно поэтому Минздрав начал оперативную довакцинацию детей в Львовской области, чтобы наверстать необходимое количество прививок", - пояснил представитель Минздрава.

В частности, во Львовской области более 20 тысяч детей не имеют должной иммунной защиты от кори, как отмечают специалисты, либо вообще не вакцинированы, либо не получили вторую дозу вакцины. При этом для эффективной защиты дети должны быть провакцированы два раза - в год и в шесть лет.

Так, Минздрав принял решение создать выездные прививочные бригады, которые во второй половине февраля проедут по области и сделают прививки всем детям, родители которых дадут на это согласие.

Доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика Федор Лапий подчеркнул, что подобные кампании готовятся и в других областях.

"Я думаю, что с марта она начнется в Ивано-Франковской области. Кроме того, такие кампании могут быть проведены в Тернопольской, Черновицкой, Закарпатской, Волынской, Ровенской и Одесской областях, поскольку в этих регионах наиболее высокий уровень заболеваемости корью", - подчеркнул он.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали о спецоперации по вакцинации против кори во Львовской области. В ведомстве отмечали, что спецоперация планируется для того, чтобы защитить детей и взрослых от вспышки кори, которая длится почти два года.

Как писало РБК-Украина, и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун сообщила, что в Украине с начала 2019 года зафиксировано почти 12 тысяч заболеваний корью.