У західних областях через паводки залишаються зруйнованими 95 мостів

Станом на сьогодні, 14 липня, у західних областях немає підтоплених населених пунктів, підвалів, або присадибних ділянок. Однак залишаються зруйнованими та пошкодженими дороги та мости.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Таким чином, внаслідок паводків у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях залишаються зруйнованими 95 мостів. Крім того у перших двох областях зруйновано 202,4 км автодоріг, а також ще 549 км автодоріг та 213 мостів залишаються пошкодженими.

Як повідомляється, від початку проведення робіт співробітники ДСНС врятували 478 осіб, евакуювали 721 людину та ще 1324 осіб було відселено. Також відомо, що вони відкачали 575 м куб. води від початку доби. Всього до робіт залучено 64 рятувальники та 40 одиниць техніки.

Нагадаємо, у Рівненській області внаслідок сильного дощу затопило домогосподарства, та було повалено десятки дерев.

Крім того, в Україні в результаті негоди без світла залишилися 23 населених пункти, постраждали три області - Київська, Луганська і Чернігівська.