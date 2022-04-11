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Західні енерготрейдери продовжують фінансувати російську армію і війну проти України, - ДТЕК

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Понеділок 11 квітня 2022 15:11
Західні енерготрейдери продовжують фінансувати російську армію і війну проти України, - ДТЕК Фото: західні енерготрейдери продовжують фінансувати російську армію і війну проти України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Кожна іноземна компанія, яка все ще продовжує працювати в Росії, фактично допомагає їй вести агресивну війну проти України й вбивати мирне населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука у Facebook.

"Кожна компанія, яка працює в Росії, має приймати чітке рішення вийти з цього бізнесу. Тому що якщо нічого не зміниться, Росія заробить в цьому році на енергоносіях 321 млрд доларів", - сказав він.

Сахарук підкреслив, що на цю суму можна купити 80 тис. БТРів, 30 тис. танків, 5 тис. літаків, 100 тис. броньованих автомобілей "Тигр" та 3 тис. БУКів.

Також він вважає неприпустимою позицію компанії Shell, яка публічно заявила про зупинку співпраці з Росією, але зараз шукає обхідні шляхи, для того, щоб продовжити купувати російські енергоносії.

"Це має бути принципова позиція кожної компанії, яка працює в Росії, вийти та ніколи не шукати обхідні шляхи, для того, щоб продовжувати заробляти на крові", - підсумував Сахарук.

Нагадаємо, українські енергокомпанії запустили ініціативу Stop Bloody Energy з закликом до західних колег припинити співпрацю з Росією у паливно-енергетичній сфері.

Так японський виробник спецтехніки Komatsu після потрапляння до списку Stop Bloody Energy та публічного розголосу заявив, що йде з російського ринку.

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