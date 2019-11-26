На Західному березі Йордану сталися сутички з військовими Ізраїлю

На Західному березі річки Йордан почалися зіткнення палестинців з ізраїльськими військовими. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що сьогодні в тутешніх населених пунктах проходить всенародний День гніву в знак протесту проти визнання США законності ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан. В акціях беруть участь тисячі людей, у ряді міст марші переросли у сутички.

Також повідомляється, що ізраїльські військові застосовують сльозогінний газ і гумові кулі.

Фото: акції на Західному березі Йордану (maannews.net)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху схвалив законопроект про анексію долини на Західному березі річки Йордан.

Відзначимо, 18 листопада держсекретар США Майкл Помпео оголосив, що Вашингтон більше не вважає ізраїльські поселення на Західному березі річки Йордан порушенням міжнародного права.

Ізраїльські поселення на Західному березі утворилися після Шестиденної війни 1967 року на територіях, які за резолюцією ООН призначалися для створення арабської держави. Ізраїль, який називає ці райони Іудеєю та Самарією, визначає їх як спірні.