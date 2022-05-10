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Західне озброєння ще не встигло змінити хід війни в Україні, – Жданов

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Україна, Вівторок 10 травня 2022 13:08
Західне озброєння ще не встигло змінити хід війни в Україні, – Жданов Фото: Javelin (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько

Західні поставки озброєння в Україну ще не встигли вплинути на хід бойових дій. Результатів слід чекати через півтора-два місяці.

Таку думку в інтерв’ю РБК-Україна висловив військовий експерт Олег Жданов.

"Якщо воно і з'явилося на лінії фронту, на якомусь напрямку, то там одиничні зразки. От коли туди прийде наша бригада, яка буде повністю оснащена західним озброєнням - ось тоді будемо говорити, чи впливає воно і наскільки, - розповів він. - Це питання півтора-двох місяців для того, щоби все зібрати до купи, навчити особовий склад, сформувати з них підрозділи, частини і перекинути їх на фронт".

За словами Жданова, та перша зброя, яку нам надавали - протитанкові ракетні комплекси (ПТРК), переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК) - вона більш оборонна, тому що в наступі її застосовувати не зовсім зручно. Вона призначена для оборони.

"Ця зброя у наших військ уже є в повному обсязі. Така кількість знищених російських танків, бойових броньованих машин зумовлена саме тим, що в нас так багато протитанкових засобів. А та зброя, яка сьогодні вже фактично надходить по ленд-лізу та в результаті зустрічі міністрів оборони на базі Рамштайн - її, крім поставки, потрібно ще опанувати, потім уже ставити в стрій і воювати з її допомогою. Лише після цього можна оцінити її вплив", - додав експерт.

На його думку, тільки зараз, коли Росія почала знімати озброєння зі зберігання, Україна починає отримувати перевагу в технічному плані.

"Тому що в нас ще поки старе радянське озброєння, яке ми потроху модернізували, але це не була глибока модернізація. А Росія зараз переходить на старе радянське озброєння без будь-якої модернізації. Поки що в нас зараз буде паритет по озброєнню, - пояснює Жданов. - А ось коли наші війська прийдуть із західним озброєнням - тоді в нас буде перевага в тактико-технічних характеристиках, у вогневих можливостях, в якостях. Тоді ми зможемо говорити про якісь активні дії, зокрема наступальні".

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