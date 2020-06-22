На заході України затопило 9 районів, введені надзвичайні заходи безпеки

У зв’язку з негодою в Івано-Франківській та Чернівецькій області введені надзвичайні заходи безпеки. До ліквідації наслідків негоди залучені сотні рятувальників та поліцейських.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

За словами глави МВС Арсена Авакова, станом на 19:00 фіксуються підтоплення у 9 районах.

"У епіцентрі негоди опинилися 31 житловий будинок і 37 господарств. Задіяно 123 поліцейських та 120 рятувальників, а також 62 одиниці службової техніки. Поліцейські та рятувальники заходять до кожного будинку та перевіряють, чи не залишилися там у небезпеці люди або домашні тварини, допомагають місцевій владі доставляти продукти першої необхідності", - повідомив Аваков.

Ситуацію моніторять цілодобово в оперативному штабі. Поліцейські охороняють будинки людей, щоб уникнути мародерства. Аваков також зазначив, що ситуація змінюється щохвилини, тому рятувальники і поліцейські будуть працювати вночі.

"Організовуємо місця для ночівлі та харчування. Станом на зараз – ситуація контрольована. Завтра зранку до регіону прибудуть додаткові сили поліції, рятувальників і гвардійців. Прошу зберігати спокій", - додав глава МВС.

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