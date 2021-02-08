RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На заході України можливі підтоплення доріг і угідь

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 8 лютого, на річках у західних областях України очікується підвищення рівнів води. Це може призвести до підтоплень автодоріг та сільгоспугідь.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Популярні новини
В Івано-Франківській області посилили карантин через спалах COVID-19 04 лютого 2021
В Україні скасували трудові книжки. Що потрібно знати 05 лютого 2021
Україна отримає вакцини від COVID не менше 3-4 виробників 05 лютого 2021
Тупицький працює дистанційно з документами, - КСУ 05 лютого 2021
В Україні запускають автоматичне нарахування пенсій 05 лютого 2021
Рух поїздів затримується більше ніж на дві години: УЗ назвала причину 06 лютого 2021
Негода в Україні: українців просять завтра не виходити з дому 07 лютого 2021
МОЗ про щеплення перехворілих на COVID-19: якщо не буде протипоказань 04 лютого 2021
На Україну насуваються снігопади і морози: які області під загрозою 05 лютого 2021
До 20 см снігу в Києві та сильні морози: синоптики назвали дату нового похолодання 06 лютого 2021

Як повідомляється, сьогодні через посилення льодоутворювальних процесів, на річках басейну Прип'яті - на 0,1 - 0,5 м, можливі затоплення присадибних дiлянок у Ратнівському районі Волинської області. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

Крім того, на річках Закарпатської області, очікується підвищення рівнів води від 0,5 до 1,2 м. На більшості річок в межах русел буде без негативних наслідків. Однак очікується формування значного місцевого та схилового стоку з підтопленням понижених ділянок, особливо в населених пунктах.

Зазначається, що вихід води на заплаву можливий і на річці Латориця - місто Мукачево і річці Стара - село Зняцьово (рівень небезпеки жовтий).

В нижніх течіях річки Латориця - місто Чоп, збережеться високий шар води на заплаві (рівень небезпеки жовтий).

За даними рятувальників, в нижніх течіях річки Боржава також утримається вода на заплаві. Через це можливі підтоплення автодороги Шаланки і сільгоспугідь сіл Заріччя, Сільце, Кам'янське (рiвень небезпеки помаранчевий).

Нагадаємо, сьогодні у більшості областей України очікуються снігопади та сильні морози. У Закарпатській та південних областях синоптики сьогодні прогнозують значні дощі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Погода
Читайте також
Різке похолодання у Києві та морози до -12: погода в Україні погіршилась
Снігопад у Львові: скасовують авіарейси, в області заборонили рух вантажівок
Прогноз погоди