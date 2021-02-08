На заході України можливі підтоплення доріг і угідь

Як повідомляється, сьогодні через посилення льодоутворювальних процесів, на річках басейну Прип'яті - на 0,1 - 0,5 м, можливі затоплення присадибних дiлянок у Ратнівському районі Волинської області. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

Крім того, на річках Закарпатської області, очікується підвищення рівнів води від 0,5 до 1,2 м. На більшості річок в межах русел буде без негативних наслідків. Однак очікується формування значного місцевого та схилового стоку з підтопленням понижених ділянок, особливо в населених пунктах.

Зазначається, що вихід води на заплаву можливий і на річці Латориця - місто Мукачево і річці Стара - село Зняцьово (рівень небезпеки жовтий).

В нижніх течіях річки Латориця - місто Чоп, збережеться високий шар води на заплаві (рівень небезпеки жовтий).

За даними рятувальників, в нижніх течіях річки Боржава також утримається вода на заплаві. Через це можливі підтоплення автодороги Шаланки і сільгоспугідь сіл Заріччя, Сільце, Кам'янське (рiвень небезпеки помаранчевий).