На заході України ситуація з повінню стабілізується, - ДСНС

Ситуація з повінню в Закарпатській і Івано-Франківській областях починає стабілізуватися. Про це йшлося на засіданні оперативного штабу Державної служби з надзвичайних ситуацій 25 травня, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду.

Сторони обговорили координацію дій підрозділів ДСНС, Нацполіції, Нацгвардії та інших служб, які можуть бути задіяні в подоланні наслідків стихійного лиха на заході України.

"Зараз ситуація стабілізується. У Закарпатській та Івано-Франківській областях триває комплекс робіт з відновлення затопленої інфраструктури та фермерських господарств. Єдине, що не можна відновити - це життя людей, які забрала стихія. Тому, в першу чергу при подоланні стихійних лих ми повинні говорити про захист та безпеку саме людей ", - підкреслив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко.

Щодо необхідності виділення коштів з резервного фонду держбюджету для подолання наслідків він повідомив, що з Івано-Франківської області вже надійшов лист-запит про підтримку регіонального рівня в умовах надзвичайної ситуації (в Івано-Франківській та Закарпатській областях рівень паводків визначено як регіональну). За словами Зубка, уряд невідкладно розгляне звернення і прийме рішення по областях.

За результатами засідання оперативного штабу головам Івано-Франківської та Закарпатської ОДА було доручено організувати проведення аварійно-рятувальних і відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха.

Крім того, головам Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької, Рівненської, Волинської, Львівської та Хмельницької обласним державним адміністраціям доручено посилити контроль за паводковою ситуацією на річках; забезпечити координацію дій на місцях з ліквідації наслідків паводку.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що на заході України в підтоплених районах Івано-Франківської і Закарпатської області поступово спадає рівень води.