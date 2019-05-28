Погода в Україні 28 травня 2019 буде переважно сухою, дощі з грозами очікуються лише у західній частині, температура повітря вдень сягатиме +29. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході України сонячно і без опадів, температура вдень від +25 до +28, вночі від +12 до +15. У центральних регіонах вдень від +26 до +29, вночі від +14 до +16. На півдні сонячно, температура повітря вдень від +25 до +28, вночі від +13 до +17. У Криму також без опадів, вдень від +26 до +28, вночі від +14 до +16.

На заході України пройдуть дощі з грозами, вдень від +24 до +27, вночі від +12 до +15. У північних областях без опадів, вдень від +25 до +28, вночі від +14 до +16.

Зазначимо, у четвер і п'ятницю, 30-31 травня, до України знову повернуться дощі. До кінця тижня на заході країни очікується похолодання, а з наступного понеділка, 3 червня, воно пошириться на більшість областей.

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 27 травня без опадів, температура повітря вдень становитиме від +26 до +28, вночі від +14 до +16. Вітер південний, 7-12 м/с.

Фото: погода в Києві та області