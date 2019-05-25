На заході України у підтоплених районах поступово спадає рівень води

На заході України у підтоплених районах Івано-Франківської та Закарпатської області поступово спадає рівень води. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

В ДСНС заявили, що станом на 11:00 суботи, 25 травня, рівень води поступово спадає.

Вони розповіли, що з початку робіт підрозділи ДСНС здійснили 23 виїзди для надання допомоги населенню та відкачали 31 400 метрів кубічних води.

"Для відкачування води та надання допомоги населенню від ДСНС залучено 108 чол. особового складу, 7 мотопомп та 23 од. техніки", - додали рятувальники.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у західних областях України внаслідок підтоплень, що були спричинені сильними дощами, пошкоджено кілька десятків будинків. У Закарпатській області станом на 7:00 24 травня залишаються підтопленими 23 житлові будинки, 241 дворогосподарство, 1 тис. 835 га сільгоспугідь, 170 га пасовищ, пошкоджено 15 мостових переходів та зруйновано один міст через річку Латориця в с. Котельниця Воловецького району