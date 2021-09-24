На заході України через підйом води у річці оголосили загрозу підтоплень

На заході України прогнозується підйом рівня води в річках через дощі. Є загроза підтоплень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Загроза підтоплень існуватиме протягом 24-26 вересня на річці Захiдний Буг бiля міста Кам'янка-Бузька у Львівській області.
Там очiкується пiдйом рiвня води на 0,1 - 0,3 метра над рiвнем з подальшим затопленням заплави (І рівень небезпеки - жовтий).
Нагадаємо, сьогодні у всіх регіонах України очікується похмура і дощова погода.
Крім того, в Україні 24 вересня оголошено штормове попередження.