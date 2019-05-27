На заході України залишаються підтопленими кілька будинків

В результаті погіршення погоди на заході України і подальших повеней на ранок 27 травня залишаються підтопленими кілька будинків. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в Івано-Франківській області залишаються підтопленими 12 домогосподарств у Калуші, а також в селах Перевозець і Пнів. За даними ДСНС, рівень води в цій місцевості поступово спадає. Відзначимо, що всього в результаті сильних опадів в області підтопило понад 1.7 тис. будинків у 78 населених пунктах.

У Закарпатській області в даний час підтоплень житлових будинків та підвальних приміщень немає, в той же час залишаються підтопленими 400 га сільськогосподарських угідь.

Фото: наслідки підтоплень на заході України (dsns.gov.ua)

Відзначимо, за даними синоптиків, в Україні продовжиться підвищення рівнів води в річках. Зокрема, рівень води підніметься на річках басейну Західного Бугу у Львівській та Волинській областях. У Сокальському районі Львівської області вода може підтопити прирічкові населені пункти.