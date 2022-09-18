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На заході та півночі дощі, а в Карпатах з мокрим снігом: прогноз погоди на завтра

Фото: на заході та півночі 19 вересня дощі, а в Карпатах із мокрим снігом (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 18 вересня, на півночі та заході України дощитиме, при цьому в Карпатах очікується мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру у Facebook.

За прогнозом синоптиків, завтра буде хмарно із проясненнями.

У західних, вночі та північних областях прогнозуються дощі, а на високогір'ї Карпат з мокрим снігом. При цьому на решті території без істотних опадів.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. В Україні, окрім півдня, очікуються пориви вітру від 15 до 20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +4 +9 градусів, а вдень +11 +16. При цьому у південній частині та східних областях вночі прогнозується +8 +13, а вдень +17 +22. На високогір'ї Карпат вночі та вдень 0 +5 градусів.

Погода в Києві та області

У столичному регіоні у понеділок буде хмарно із проясненнями. Вночі можливий дощ, а вдень буде без істотних опадів.

Вітер південно-західний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме +4 +9 градусів, а вдень +11 +16. При цьому у Києві температура повітря вночі очікується в межах +7 +9 градусів, а вдень +13 +15.

Нагадаємо, синоптики на 19 вересня оголосили штормове попередження.

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