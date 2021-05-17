На заході Індії від "чорного грибка" померли вже 16 пацієнтів з COVID

Не менше 16 пацієнтів з COVID-19 померли на заході Індії в результаті спалаху мукормікозу - "чорного грибка". Летальні випадки фіксують з квітня.

За словами фахівця з охорони здоров'я муніципальної корпорації міста Аурангабада Ніти Падалкар, більшість пацієнтів з COVID, у яких виявили мукормікоз, страждають діабетом і приймають стероїди. Загальна кількість хворих на "чорний грибок" в лікарнях міста 200 осіб.

Вона також зазначила, що процес збору даних про тих, що заразилися грибковим захворюванням триває, їх кількість може зрости.

"У місті сформовано комітет експертів для вирішення проблеми із зараженням мукормікозом пацієнтів з коронавірусом. До нього увійшли отоларингологи, стоматологи та офтальмологи з державних і приватних лікарень, які розроблять спеціальний протокол лікування для таких хворих", - заявила Падалкар.

Відзначимо, мукормікоз поширений в Індії більше, ніж в інших країнах, в основному через велику кількість хворих на діабет. На сьогодні почастішали випадки виявлення мукормікозу у пацієнтів з COVID-19. Найбільш частими ознаками хвороби є некротичні ураження в носі і на небі, що викликають біль, лихоманку, і гнійні виділення з носа.