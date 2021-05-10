Серія випадків: в Індії ті, хто видужали від коронавірусу, інфікувалися рідкісним "чорним грибком"

В Індії лікарі повідомляють про цілу серію випадків, пов'язаних з рідкісною інфекцією, також званої "чорним грибком". Її виявили серед одужуючих і тих, хто одужали від коронавіруса.

У суботу вранці офтальмолог з Мумбаї оперував 25-річну жінку, що одужала від Covid-19 три тижні тому.

Під час операції він вставив їй трубку в ніс і видалив тканини, інфіковані мукормікозом, рідкісною, але небезпечною грибковою інфекцією. Адже агресивна інфекція вражає ніс, очі, а іноді і мозок.

Цій пацієнтці довелося видалити око, щоб врятувати життя.

У період з грудня по Лютий в п'яти містах - Мумбаї, Бангалор, Хайдарабад, Делі і Пуна - повідомили про 58 випадків зараження "чорним грибком". Більшість пацієнтів заразилися через 12-15 днів після одужання від коронавірусу.