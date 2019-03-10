На заході Німеччини призупинили рух потягів через ураган

Потужність циклону досягла максимального значення

В немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия из-за урагана "Эберхард" было приостановлено железнодорожное сообщение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

Метеорологическая служба Германии объявила штормове предупреждение из-за сложных погодных условий и разгула стихии для большей части Северного Рейна-Вестфалии, а также для Гессена Тюрингии.

Сообщается, что мощность циклона достигла максимального значения в 12 баллов по шкале Бофорта. Ветер этой мощности способен причинять значительные разрушение. Метеорологи порекомендовали местным жителями избегать открытых пространств.

Синоптики предполагают, что ураган продолжит двигаться через Гессен, где находится самый крупный аэропорт страны - Франкфурт-на-Майне, а также Тюрингию и северную Баварию. После этого он должен уйти в восточную часть Европы.

Напомним, в результате урагана в Италии погибли 3 человека. Сильные порывы ветра в нескольких регионах страны привели к падению деревьев и разрушению зданий и других конструкций.