На заході Німеччини призупинили рух потягів через ураган

Фото: ураган в Німеччині (twitter.com/Mikael_Mackart)

Потужність циклону досягла максимального значення

У німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія з-за урагану "Еберхард" було припинено залізничне сполучення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

Метеорологічна служба Німеччини оголосила штормове попередження через складні погодні умови і розгулу стихії для більшої частини Північного Рейну-Вестфалії, а також для Гессена Тюрінгії.

Повідомляється, що потужність циклону досягла максимального значення 12 балів за шкалою Бофорта. Вітер цієї потужності здатний завдавати значні руйнування. Метеорологи порадили місцевим жителями уникати відкритих просторів.

Синоптики припускають, що ураган продовжить рухатися через Гессен, де знаходиться найбільший аеропорт країни - Франкфурт-на-Майні, а також Тюрінгію і північну Баварію. Після цього він повинен піти у східну частину Європи.

Нагадаємо, в результаті урагану в Італії загинули 3 людини. Сильні пориви вітру в декількох регіонах країни призвели до падіння дерев та руйнування будівель та інших конструкцій.