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Захід України у неділю накриють дощі з грозами

Новини » Суспільство    18.05.2019 - 11:44
Захід України у неділю накриють дощі з грозами
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Короткочасні дощі також можливі в Криму

Погода в Україні у неділю, 19 травня, буде дощовою у західних областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку синоптика Наталки Діденко у Facebook.

За даними синоптика, завтра на заході країни імовірні грозові дощі, місцями шквали вітру та град. На решті території країни без опадів, лише в Криму можливі короткочасні дощі.

"Температура повітря завтра вдень становитиме +21…+28 градусів, на півдні та сході +26…+32 градуси. У Криму завтра є ймовірність короткочасного дощу з грозою. Вітер східний, поривчастий. Температура повітря +25...+28 градусів, під час дощу зниження до +20 градусів", - йдеться у повідомленні.

Погода у Києві у неділю буде без опадів, стовпчики термометрів піднімуться до +27.

Крім того, у суботу, 18 травня, грози та короткочасні зливи, які можуть перейти у сильні зливи з градом, очікуються у Вінницькій, Кіровоградській та Черкаській області.

Захід України у неділю накриють дощі з грозами

 

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про погіршення погоди у Вінницькій, Одеській та західних областях країни. В даних областях сьогодні, 18 травня, очікуються дощі з грозами, місцями шквальний вітер 15-20 м/с. Небезпечність досягне першого рівня.

Додамо, раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що у вихідні, 18 і 19 травня, буде тепло, проте в деяких областях країни очікуються дощі з грозою, а також шквальний вітер. На заході, а також у Вінницькій і частково Одеській областях очікуються дощі і грози, при яких можливий град та шквалисте посилення вітру.

Синоптики попередили про погіршення погоди в деяких областях На заході України завтра очікуються дощі і грози
Новини України Гідрометцентрдиденко
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