Захід України накриють дощі

Завтра вранці, 3 жовтня, на заході країни очікуються дощі, а температура повітря опуститься до +9 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталії Діденко у Facebook.

Як повідомляє синоптик, холодний атмосферний фронт наближається до західних кордонів України.

"Скоро, ось, ось, будуть дощі в Західній Україні, вже вранці в четвер готуйте парасольки, резинщики і теплий одяг. Тому що якщо зараз, майже вночі, перед фронтом до +18 градусів, то за фронтом вже 9 градусів", - повідомила синоптик.

Також вона зазначила, що в Київ холод і дощі прийдуть в п'ятницю.

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, в Україні завтра очікується погіршення погоди. Завтра у західних областях та в Карпатах очікуються дощі та похолодання.Проте в інших областях України буде тепло. У більшості областей температура повітря становитиме +17 +24 градуси.

Крім того, синоптики Українського Гідрометцентру попередили, що в Україні очікуються дощі з грозами, а також шквальний вітер до 15-20 м / с. Температура повітря вночі становитиме +9 +14, у східних областях +4 +9 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +20 +25 градусів.

раніше Синоптики повідомляли, що в період з 30 вересня по 3 жовтня погода буде переважно бездощовою, однак опади будуть чергуватися з сонцем. Дощі очікуються на сході України.