Захід вважає, що в Україні загинули до 20 000 російських військових, - The Guardian

Згідно із західними оцінками, Росія в ході війни проти України втратила від 15 000 до 20 000 військовослужбовців загиблими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Що стосується російських загиблих, то наша цифра становить від 15 000 до 20 000 загиблих. Це зміна в порівнянні з нашою попередньою цифрою, про яку ми говорили раніше, що перевищує 15 000 осіб", - цитує видання одного із західних чиновників на умовах анонімності.

За його словами, на сьогодні важко назвати більш точну цифру, проте обидві сторони стикаються зі значними жертвами.

"Але українці воюють за свою батьківщину, і в основному займають добре укріплені оборонні позиції, тому в цьому відношенні у них є перевага перед росіянами", - додав він.