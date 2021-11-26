Захід і РФ проти закону про перехідний період, є ризик ескалації, - Зеленський

За його словами, застосування бойових безпілотників на Донбасі і закон про перехідне правосуддя - це два питання, з якими не згодні українські партнери.

"Це не тільки риторика Росії, це в риториці всіх лідерів Європи і не тільки, які спілкуються з президентом РФ. Вони вважають, що якщо ми будемо голосувати закон про перехідне правосуддя, він суперечить повністю "Мінську", це означає, що Україна в односторонньому порядку виходить з "Мінська". І ні у кого зі сторін "Нормандії" тоді немає більше зобов'язань, "Мінська" більше не існує через рішення української сторони. Звучить саме так", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що це важливий момент, тому зараз в Україні не треба просувати питання закону про перехідний період, оскільки ризиків більше.

"Тут не питання, що Росія проти цього. Ми вважаємо, що це один з принципів, який може призвести до ескалації. Поки на предмет перехідного правосуддя не дуже позитивно реагують і інші наші союзники ... Питання в тому, що ми тримаємося за цей "Мінськ". Ви знаєте, я його не підписував і вважаю, що там багато помилок. Проте це те, що є", - додав президент.