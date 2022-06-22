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Захід передбачив результати санкцій проти РФ для енергетичного ринку, - Байден

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США та Євросоюз були готові до того, що санкції проти РФ викличуть стрибок цін на енергоресурси.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім, про це під час звернення до нації заявив президент США Джо Байден.

"Росія - один з найбільших у світі виробників нафти. Ми перекрили постачання нафти до США, і наші партнери в Європі зробили те саме, знаючи, що зіткнемося з підвищенням цін на бензин", - наголосив президент.

За словами Байдена, він втілив низку заходів для того, щоб полегшити вплив підвищення цін на населення США.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що найбільші в Європі покупці російського газу прагнуть знайти альтернативні джерела палива та планують спалювати більшу кількість вугілля. Це необхідно, щоб впоратися зі скороченням постачання газу з Росії.

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