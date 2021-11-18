Захід попередив Україну про високий ризик дестабілізації взимку

Як розповіла виданню заступник міністра оборони Ганна Маляр, зараз повідомлення української розвідки збігаються з даними західних партнерів.

За її словами, їхні висновки базуються не тільки на інформації про чисельність російських військ уздовж українського кордону.

"Ризик більш глибокого російського вторгнення існує постійно, різниться лише ступінь ймовірності такого вторгнення. Російська Федерація веде проти України війну без правил, підриваючи як зовні, так і зсередини. Тому практично завжди зберігається високий рівень внутрішньої дестабілізації і підривної активності з боку Російської Федерації. Зокрема, зараз інформація нашого головного управління розвідки збігається з інформацією країн-партнерів про високу ймовірність дестабілізації ситуації в Україні цієї зими", - зазначила Маляр.