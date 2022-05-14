Захід оголосив Росії тотальну гібридну війну. Ми приймаємо виклик, - Лавров

"Колективний Захід оголосив нам тотальну, гібридну війну, і важко прогнозувати, скільки це все триватиме, але ясно, що наслідки відчують усі без винятку", - заявив Лавров під час засідання Ради із зовнішньої та оборонної політики.

Як відзначив міністр, Росія, нібито, усе робить, аби уникнути прямого зіткнення, однак "якщо виклик кинутий, ми його, звичайно, приймаємо".

"До санкцій нам не звикати, у тому чи іншому вигляді вони були практично завжди", - зазначив Лавров", - додав голова МЗС Росії.