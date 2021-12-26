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Захід може використовувати "пропозиції" РФ для створення загроз у сусідніх країнах, - Путін

Автор: Валерія Поліщук

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Захід може використовувати російські гарантії безпеки як можливість для створення загроз Росії на території сусідніх з нею країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Наша пропозиція щодо гарантій безпеки - вона відкрита, зрозуміла. Ми хотіли, щоб громадськість і Росії, і України, і громадськість Європи, США, зрозуміла, в чому ж полягає наша ідея, що ми хотіли б реалізувати в ході цього переговорного процесу. Нічого поганого я тут не бачу", - заявив Путін.

При цьому він додав, що єдиною метою РФ у діалозі із Заходом є досягнення домовленостей, які забезпечили б безпеку країни та її громадян.

"Це ставить всіх учасників цього переговорного процесу в певні рамки. Але для нас мета тільки одна - досягти домовленостей, які забезпечили б - і сьогодні, і в довгостроковій перспективі - безпеку Росії та її громадян", - додав Путін.

Нагадаємо, раніше США і ЄС назвали умову для переговорів з Росією щодо "гарантій безпеки".

Детальніше про вимоги Росії читайте в матеріалі РБК-Україна "Гарантії безпеки". Чого хоче Путін від США і НАТО".

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