Захід готується відключити Росію від SWIFT. Навіщо потрібна ця санкція і чим це загрожує Кремлю

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) дозволяє проводити платежі по всьому світу і отримувати дані про ці операції. До системи приєднано понад 11 тисяч компаній і організацій по всьому світу. Через SWIFT щодня відправляються понад 330 млрд доларів.

За даними компанії "Россвіфт", у РФ до SWIFT на початок року був підключений 291 банк у 48 містах. Країна-агресор два роки тому займала 13 місце по трафіку повідомлень у системі. Відключення від неї загрожує російським банкам та їх клієнтам блокуванням і обмеженням доступу до фінансових ринків у всьому світі.

Бізнесу РФ буде набагато складніше проводити експортно-імпортні операції і отримувати кредити від іноземних компаній. Це також може перешкоджати угодам з російським боргом для місцевих інвесторів.

Військове вторгнення Росії в Україну змусило переглянути свою думку з цього питання навіть ті країни, які раніше були проти введення таких санкцій проти Москви. Західні країни неоднозначно оцінювали блокування SWIFT як захід проти кремлівського режиму.

Президент США Джо Байден навіть після вторгнення говорив, що санкції проти банків РФ досить жорсткі, а тому відключення від SWIFT не є настільки важливим. Тим не менш, за інформацією Bloomberg, адміністрація Білого дому знову повернулася до обговорення цього питання, почавши переговори з Федеральною резервною системою США.

Крім того, про готовність брати участь у відключенні РФ від SWIFT заявила влада Кіпру та Італії, які раніше скептично ставилися до цієї ідеї. В Угорщині також сказали, що не мають наміру перешкоджати введенню цієї санкції проти агресора.

В односторонньому порядку країни не можуть прийняти таке рішення – ні США, ні ЄС. SWIFT як організація ізолює РФ від своєї системи тільки якщо всі країни підтримають це рішення.

Прецеденти у світі вже були, коли під такі санкції потрапив Іран у 2012 році. Це був один із заходів, спрямований на стримування його ядерної програми. Безпрецедентна агресія РФ проти України, що загрожує наслідками для всієї Європи, явно куди більший привід ввести зараз такі санкції.