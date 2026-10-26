Сберегать и иметь доступ к средствам: эксперт Идея Банка рассказал об особенностях вкладов до востребования

Вклады до востребования: как совместить доходность и доступ к сбережениям

В банках предлагают не только срочные вклады на 1, 3, 6 и 12 месяцев, но и вклады до востребования, ставка по которым обычно составляет 4-5% годовых.

"Для эффективного финансового планирования часть сбережений может находиться на срочных депозитах, а часть - во вкладах до востребования. Именно такой подход обеспечивает баланс между доходностью и финансовой гибкостью»" - рекомендует директор департамента розничных продаж Идея Банка Александр Тимофеев.

Вклад до востребования подходит для эффективного финансового планирования, которое предусматривает доступность сбережений.

"Даже самый выгодный депозит не поможет, если деньги понадобятся уже завтра. Поэтому наряду со срочными депозитами важную роль играют вклады до востребования", - отмечает эксперт Идея Банка.

Вклад до востребования является одним из лучших инструментов для хранения финансовой подушки безопасности.

Гибкий вклад с возможностью пополнения и снятия средств можно использовать в качестве резерва на непредвиденные расходы, для накопления на крупную покупку, временного размещения средств перед инвестированием или открытием срочного депозита.

"Свободные средства": какие возможности предлагает Идея Банк

Идея Банк предлагает вклад "Свободные средства" для клиентов, которые хотят сохранять доступ к своим сбережениям и одновременно получать дополнительный доход.

Депозит позволяет получать 5% годовых в гривне, свободно пополнять счет, частично снимать средства и управлять вкладом онлайн через мобильное приложение Идея Банка O.Bank.

Проценты выплачиваются ежемесячно, а деньги остаются доступными клиенту практически в любой момент.

Минимальная сумма вклада - от 100 грн при открытии онлайн или от 1000 грн в отделении.

Вклад Идея Банка "Свободные средства" предусматривает возможность пополнения и частичного снятия средств. Срок размещения - 1 месяц с автоматической пролонгацией.

Как начисляются проценты и чем гибкие депозиты отличаются от срочных

Проценты начисляются на фактический остаток средств на счете, а выплачиваются ежемесячно.

Если в течение месяца клиент пополнял вклад или частично использовал средства, доход рассчитывается исходя из фактического остатка на счете. Благодаря этому вклад "Свободные средства" остается гибким инструментом: деньги могут приносить доход, даже когда человек активно ими пользуется.

Что касается ставок по вкладам до востребования, то обычно они не превышают 5% годовых, тогда как средние ставки по срочным депозитам в банках, в зависимости от срока, составляют 8-16% годовых.

При этом, отмечает эксперт Идея Банка, ставки по вкладам до востребования обычно менее чувствительны к рыночным изменениям, чем ставки по срочным депозитам.

Как управлять сбережениями онлайн и когда следует перейти на срочный депозит

Благодаря вкладу до востребования "Свободные средства" клиент может накапливать деньги и сохранять к ним свободный доступ. Если часть сбережений не понадобится в ближайшее время, средства можно легко перевести на срочный депозит с более высокой доходностью.

Клиентам Идея Банка доступно открытие и обслуживание депозитов через мобильное приложение O.Bank. Это позволяет оперативно переводить средства между собственными счетами и депозитными продуктами без посещения отделения.

Таким образом, переход с вклада до востребования на срочный депозит максимально прост и занимает всего несколько минут.