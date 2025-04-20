Поощряет поджигателей войны: КНДР осудила указ Трампа об экспорте оружия, - СМИ

"С одной стороны, США притворяются "посредником", рекомендуя диалог и переговоры, в то время как с другой стороны, они постоянно передают все виды оружия массового поражения, чтобы поощрить поджигателей войны к дальнейшему расширению и продлению войны", - сказано в неназванном комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи.

О чем речь

Речь идет о указе Трампа от 9 апреля 2025 года, направленном на облегчение экспорта американского оружия. Этот указ инициирует пересмотр правил внешнеторговых поставок вооружений с целью ускорения одобрения сделок и расширения возможностей американских оборонных компаний.

Также напомним, что в феврале администрация Трампа отменила "Меморандум о национальной безопасности (NSM-20)", ранее обязывавший зарубежных партнеров США предоставлять письменные гарантии того, что поставляемое им американское вооружение не будет использовано с нарушением норм международного гуманитарного права.