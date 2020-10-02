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Зайнята людина: Помпео пояснив відмову Папи Римського від зустрічі з ним

Автор: РБК-Україна

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Папа Римский Франциск отказал ему в аудиенция из-за занятости. Он заверил, что сможет встретиться с понтификом во время своего следующего визитом в Ватикан.

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Про це повідомляє Fox News.

Помпео запевнив також, що сприйняв відмову спокійно.

"Ви знаєте, він зайнята людина. Ми занадто пізно стали домовлятися про зустріч. Він не завжди зустрічається з міністрами закордонних справ. Мені чітко дали зрозуміти, що під час наступного мого візиту ми побачимося", - заявив він.

Водночас держсекретар зазначив, що у Ватикані у нього були дуже конструктивні переговори з держсекретарем Ватикану і деякими іншими високороставленнимі прелатами.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск відмовив у аудієнції для держсекретарю США Майку Помпео. У Ватикані вважають, що влада Штатів хоче втягнути католицьку церкву у виборчу кампанію.

Відзначимо, що 30 вересня відбувся перший раунд дебатів Трампа та Байдена. Дебати майже відразу перетворилися у сварку між кандидатами в президенти. Другі дебати відбудуться 15 жовтня в Майамі, а треті - в Нешвіллі 22 жовтня.

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