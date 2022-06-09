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Може зайняти місяці: в ООН розповіли про проблему з вивезенням українського зерна

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Нью-Йорк, Четвер 09 червня 2022 04:54
Може зайняти місяці: в ООН розповіли про проблему з вивезенням українського зерна Фото: розмінування портів України може зайняти тривалий час (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Розмінування ключових портів України може зайняти кілька місяців. Навіть якщо воно почнеться негайно,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами радника з морської безпеки при ООН Пітера Адамса, навіть у випадку, якщо порти захочуть відкритися завтра, то все одно буде потрібно деякий час, перш ніж судна зможуть вийти у відкрите море.

"На повне знешкодження морських мін в портових районах піде кілька місяців", - зазначив він.

За його словами, в українських портах залишаються заблокованими близько 80 кораблів, на яких знаходяться близько 450 моряків. Близько третини з них з Філіппін, але також там залишається багато людей з Азербайджану, Туреччини та Сирії.

Нагадаємо, Міноборони Великобританії заявило, що блокада Росією портів у Чорному морі призведе до зростання цін на життєво важливі товари.

Раніше Литва закликала створити військово-морську коаліцію, щоб розблокувати порти України.

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