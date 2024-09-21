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"Слишком поздно": Трамп отказался от дебатов с Харрис

Фото: Дональд Трамп и Камала Гаррис (коллаж РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отказался от предложения своей оппонентки Камалы Харрис провести еще одни дебаты. Он заявил, что "уже слишком поздно".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Свой отказ Трамп аргументирует тем, что американцы уже начали голосовать на выборах 2024 года.

"Проблема с еще одними дебатами в том, что уже слишком поздно, голосование уже началось", - сказал бывший президент США на митинге в Уилмингтоне (штат Северная Каролина).

Он добавил, что Харрис нужны эти дебаты лишь по той причине, что она якобы проигрывает.

"Теперь она хочет провести дебаты прямо перед выборами на CNN, потому что она сильно проигрывает", - сказал Трамп.

CNN отмечает, что национальные опросы по-прежнему не выявляют явного лидера в гонке между Харрис и Трампом.

Что предшествовало сегодняшнему отказу Трампа

Ранее сегодня в субботу Харрис заявила, что приняла приглашение CNN взять участие в дебатах 23 октября. Кроме того, она призвала Трампа также согласится на дебаты. В ответ предвыборный штаб Трампа повторил предыдущие комментарии бывшего президента о том, что он не будет участвовать в новых дебатах.

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Соединенные Штаты АмерикиВыборы в СШАДональд ТрампКамала Харрис