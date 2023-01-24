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"Заказал" чиновник. В Полтавской области предотвратили убийство предпринимателя

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Полтавская область, Вторник 24 января 2023 13:11
"Заказал" чиновник. В Полтавской области предотвратили убийство предпринимателя Фото: в Полтавской области предотвратили убийство предпринимателя (dbr.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Полтавской области предотвращено убийство предпринимателя. Его хотел "ликвидировать" один из чиновников и нанял для этого киллера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Офиса генпрокурора и ДБР.

По предварительной информации, местный чиновник одного из районов Полтавской области долго конфликтовал с предпринимателем.

"В конце концов, чтобы усмирить оппонента, чиновник решил поступить радикально и начал искать киллера, который смог бы выполнить "заказ". Стоимость жизни бизнесмена чиновник оценил в 5 тысяч", - рассказали правоохранители.

Установлено, что деньги за убийство заказчик планировал передавать по двум частям.

Так, задаток чиновник передал еще в декабре 2022 года, а остальное обещал уже после того, как удостоверится в работе киллера и получит фотографии с убитым мужчиной.

Как отметили в ДБР, для того чтобы разоблачить действия чиновника, работники ведомства имитировали убийство предпринимателя.

После чего заказчик получил фотографии с "трупом", а также некоторые личные вещи потерпевшего.

Пока же должностному лицу сообщено о подозрении в законченном покушении на умышленное убийство, совершенном по заказу (ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 УКУ), ему грозит пожизненное заключение, следствие продолжается.

Напомним, ранее правоохранители предотвратили убийство двух человек, заказчиком которого был житель одного из сел Броварского района Киевской области, депутат 8-го созыва поселкового совета.

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ГБР Полтавская область Офис Генпрокурора
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