Заморозки в октябре - обычное явление. Какой погоды ждать в Украине во второй месяц осени

Заморозки в первой половине октября - обычное для Украины явление. В то же время в этом году средняя температура воздуха в течение второго месяца осени может быть несколько выше нормы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Согласно информации синоптиков, климатическая характеристика - это не прогноз погоды, а анализ за прошлые годы (многолетний режим погоды в октябре в Украине).
Итак, исходя из опубликованных Укргидрометцентром данных:
При этом среднее месячное количество осадков в октябре составляет 29-54 мм (местами в горных районах - 64-84 мм, на Закарпатье - 86-106 мм, на высокогорье Карпат - до 129 мм).
"Заморозки в первой половине октября - явление обычное", - подчеркнули в УкрГМЦ.
В Укргидрометцентре опубликовали также прогноз среднемесячной температуры и количества осадков в октябре 2024 года.
Так, средняя месячная температура воздуха в течение второго месяца осени предполагается на уровне 7-13 градусов выше нуля (что на 1-1,5°C выше нормы).
Между тем месячное количество осадков ожидается на уровне 31-67 мм (в Карпатах местами 77-101 мм) - в пределах нормы.
Пост Укргидрометцентра (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине до сих пор не наступила метеорологическая осень. Тем временем, в ближайшие дни температура воздуха в большинстве областей может несколько повыситься.
Это связано с изменением направления ветра (с северного или северо-восточного на южный или юго-восточный).
Конечно, сейчас длится уже третья декада сентября, так что ночи стали ощутимо прохладнее. Однако сильных холодов и заморозков украинцам в ближайшее время ожидать не стоит, хотя в некоторых регионах возможны кратковременные дожди и грозы.
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