Заморозки на вихідних охоплять майже всю Україну: де погіршиться погода

В Україні на вихідних 2-3 жовтня синоптики прогнозують заморозки. Температура повітря в деяких регіонах впаде до -5.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, крім більшості західних областей та узбережжя морів, в країні очікуються заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі 0 -5 градусів (І рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, у північно-східних областях України прогнозуються заморозки в повітрі 0 -3 градусів (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

У Київській області на вихідних очікуються заморозки на поверхні ґрунту до 0 -5 градусів та подекуди й у повітрі 0 -2(І рівень небезпечності, жовтий).