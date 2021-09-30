Заморозки в Україні: де і коли похолодає

В Україні прогнозують значні заморозки 1-3 жовтня. Вони будуть у більшості областей, оминуть тільки західні регіони та узбережжя морів.

В Україні очікуються заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі 0-5 (І рівень небезпечності, жовтий), у північно-східних областях заморозки у повітрі 0-3 (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

У Київській області вночі 30 вересня та 1-3 жовтня по області очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5 та подекуди і у повітрі 0-2 (І рівень небезпечності, жовтий).