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Заморозки в Україні: де і коли похолодає

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні прогнозують значні заморозки 1-3 жовтня. Вони будуть у більшості областей, оминуть тільки західні регіони та узбережжя морів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

В Україні очікуються заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі 0-5 (І рівень небезпечності, жовтий), у північно-східних областях заморозки у повітрі 0-3 (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

У Київській області вночі 30 вересня та 1-3 жовтня по області очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5 та подекуди і у повітрі 0-2 (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, на всій території України, окрім західних областей, очікується суха та ясна погода.

Зазначимо, в Україні через заморозки оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки.

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