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Заморозки до -3 та подекуди дощі: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Четвер 30 вересня 2021 08:00
Заморозки до -3 та подекуди дощі: прогноз погоди на сьогодні Фото: 30 вересня очікуються заморозки до -3 та дощі на заході (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 30 вересня на всій території України, окрім західних областей, очікується суха та ясна погода. Заморозки до -3 вночі прийдуть у деякі регіони країни.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Погода в Україні

На заході синоптики вдень прогнозують дощі, однак опади оминуть Чернівецьку та Рівненську області. Температура повітря становитиме вдень +14 +18, а вночі +4 +11.

У північних областях вночі очікуються заморозки, без опадів. Стовпчики термометра вдень покажуть +12 +15, а вночі впадуть до -3 відповідно.

На сході температура повітря вдень становитиме +13 +15 градусів, вночі до регіонів прийдуть заморозки до -3.

У південних областях очікується суха та ясна погода, вдень стовпчики термометра піднімуться до +13 +16, вночі впадуть до +4 +8 градусів.

Центральну частину країни вночі місцями теж очікують нічні заморозки, але без опадів. Температура коливатиметься в межах +13 +15 вдень, а вночі впаде до -3.

Заморозки до -3 та подекуди дощі: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці очікується сонячна та суха погода. Синоптики прогнозують до +12 +14 градусів вдень, а вночі +3 +5.

Заморозки до -3 та подекуди дощі: прогноз погоди на сьогодні

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Погода в Україні Укргидометцентр
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