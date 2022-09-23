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Заморозки, туман и дожди: какой погоды ожидать в Украине сегодня

Фото: погода в Украине сегодня будет с заморозками, туманом и дождем (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Погода в Украине сегодня, 23 сентября, будет дождливой и туманной. При этом ночью в Киевской области возможны заморозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, ночью в западных и Житомирской областях небольшой дождь, а на остальной территории без существенных осадков.

Днем в Украине, кроме большинства южных и центральных областей, небольшой, а в Луганской и Донецкой областях умеренный дождь.

Ночью и утром в северо-восточных областях местами туман. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

  • в северных областях ночью +5 +8 градусов, днем +11 +14;
  • на западе ночью +4 +7, а днем +9 +14 градусов;
  • в восточных областях ночью +5 +10 градусов, днем +12 +16;
  • на юге страны ночью +6 +10, а днем +14 +17 градусов;
  • в центральных областях ночью +4 +8 градусов, днем +11 +14.

Погода в Киеве

Сегодня в столице облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Столбики термометров покажут ночью +6 +8 градусов, а днем +11 +13.

Ночью на поверхности почвы заморозки до 0-3° в Киевской области, в самой столице их не ожидается.

Напомним, что Карпаты продолжает засыпать снегом, вчера в украинских горах выпало до 80 см снега.

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