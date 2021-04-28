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Заморозки і мінлива хмарність: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском → Київ, Середа 28 квітня 2021 08:00
Заморозки і мінлива хмарність: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні лишається холодна погода (pixabay.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні погода в Україні буде холодною. Вночі знову будуть нічні заморозки, а вдень - мінлива хмарність.

Про це повідомляє прес-центр УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх регіонах

Сьогодні у всіх областях мінлива хмарність. Температура повітря вдень у західних областях складе +10+16, а вночі -1-3. На півночі країни завтра вдень буде +10+13, а вночі -1-3.

У центральних областях очікується, що температура повітря вдень складе +11+14, а вночі +1-4. На сході країни вдень буде +11+14, а вночі +5-2.

У південних областях прогнозують +11+16, а вночі +3-2.

Заморозки і мінлива хмарність: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні прогнозують теж мінливу хмарність. Температура повітря вдень складе +11+13, а вночі від 0 до -2.

Нагадаємо, в Україні оголошено помаранчевий рівень небезпеки через заморозки.

Зазначимо, потепління в Україну прийде у четвер. Температура повітря підніметься у всіх регіонах до +19.

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