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Подекуди дощі та заморозки: якою буде погода в перший вихідний жовтня

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Україна, Субота 02 жовтня 2021 10:00
Подекуди дощі та заморозки: якою буде погода в перший вихідний жовтня Фото: якою буде погода в перший вихідний жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 2 жовтня майже на всій території України очікується сонячна та суха погода. Дощі очікуються у західних областях, а на сході країни температура впаде вночі до -2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані УкрГідрометцентру.

Погода в Україні

На заході синоптики прогнозують суху та сонячну погоду за вийнятком Рівненської області та деяких регіонів Волинської області - там протягом доби дощі. Температура повітря становитиме вдень +14 +17 градусів, вночі +5 +8.

У північних областях без опадів. Стовпчики термометра вдень покажуть +13 +15, а вдень опустяться до 0 +4 градусів.

На сході очікуються нічні заморозки до -2, а вдень температура підніметься до +14 +16, опадів не прогнозується.

У південних областях очікується суха та ясна погода. Синоптики обіцяють вдень до +13 +16, вночі +3 +7.

У центрі країни стовпчики термометра вдень покажуть +13 +16, а вночі впадуть до +1 +3 градусів. Опадів також не очікується.

Подекуди дощі та заморозки: якою буде погода в перший вихідний жовтня

Погода в Києві

У столиці сьогодні погода буде сонячною та сухою, вдень синоптики прогнозують +14 +16, а вночі +2 +4 градуси, вітер південно-східних напрямків.

Подекуди дощі та заморозки: якою буде погода в перший вихідний жовтня

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні протягом жовтня.

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Погода в Україні Укргидометцентр
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Подекуди дощі та заморозки: якою буде погода в перший вихідний жовтня
Подекуди дощі та заморозки: якою буде погода в перший вихідний жовтня
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