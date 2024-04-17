Заморозки и не только: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

В ближайшие дни температура воздуха в Украине будет повышаться, а на востоке выровняется от +24°...+28° до +14°....+19°.

"В ночь на субботу в большинстве областей Украины, кроме южной части, ожидаются заморозки! Не спешите с рассадой, еще будет потом хорошая возможность. Тепло еще вернется", - отметила Диденко.

В этом году, как говорят синоптики, начиная с 11 апреля, если температуры воздуха и поверхности почвы будут снижаться до 0°С и ниже, то это уже можно считать заморозками.

"В ближайшие дни ожидаем заморозки. Заморозки на почве - опасное метеорологическое явление I уровня опасности, цвет желтый. Заморозки в воздухе - стихийное метеорологическое явление II уровня опасности, цвет оранжевый", - рассказали в Винницком облцентре по гидрометеорологии.

Что такое заморозки?

Обычно заморозками называют кратковременное понижение температуры воздуха или поверхности почвы ниже 0°С на фоне постоянной положительной температуры.

Заморозки чаще всего отмечаются в ночные или утренние часы в ясную, тихую погоду, когда создаются условия для интенсивного радиационного охлаждения земной поверхности и приземного слоя воздуха. Заморозки возможны также из-за общего похолодания.

Заморозки в мае 2024 года в Украине

Отметим, синоптики не исключают, что даже в конце мая 2024 года украинцев может ожидать похолодание и даже заморозки.

"Погода мгновенно испортится, пройдут достаточно сильные дожди, местами шквальный ветер, температура воздуха сильно снизится, особенно ночью (возможно даже до заморозков). В конце мая погода наладится, температура вырастет, хотя летних температур еще не будет", - предупредил народный синоптик Владимир Деркач.