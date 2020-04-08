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Сонячно і тепло до +20: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     08.04.2020 - 08:00
Сонячно і тепло до +20: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Ночі в Україні ще прохолодні, до -3

Погода в Україні 8 квітня сонячна та тепла, температура повітря вдень складе +16+20, а вночі -3+5. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних областях вдень сухо та сонячно, температура повітря вдень складе +17+20, а вночі +3+5. На півночі країни вдень +16+18, а вночі +2+4. У східних областях вдень +14+16, а вночі -1-3. У центральних областях теж тепло, вдень +17+19, а вночі +1+5. На півдні країни температура повітря вдень складе +16+18, а вночі +3+5.

Сонячно і тепло до +20: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні тепло та сонячно. Температура повітря вдень складе +17+19, а вночі +2+4.

Сонячно і тепло до +20: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що сьогодні і завтра в небі над Україною не буде жодної хмаринки. Очікується комфортне тепло та сонячна погода. Температура від +14 до +21 градуса. Найтепліше на Заході, а на Сході - прохолодніше.

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