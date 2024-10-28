Заморозка войны, давление на Путина и без Украины в НАТО. FT раскрыло план Трампа

Заморозка войны

Концепция Трампа пересматривает минские соглашения 2014 и 2015 годов, которые не смогли остановить боевые действия на востоке Украины. Один из советников бывшего президента заявил, что в этих соглашениях был намечен план сохранения территориальной целостности Украины с закреплением автономных зон, но условия так и не были реализованы или приведены в исполнение.

На этот раз, по словам советника, будут предусмотрены механизмы принуждения к выполнению соглашения с последствиями за его нарушение. Однако за соблюдением соглашения должны следить европейские войска, а не силы НАТО или миротворцы ООН.

Союзники Трампа утверждают, что Украина проигрывает войну, и поэтому настаивать на урегулировании морально правильно. По мнению Трампа, президент США Джо Байден должен был поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным, как президенты говорили с советскими лидерами во время холодной войны. При этом он считает, что членство Украины в НАТО не является вариантом в краткосрочной перспективе.

Украина без НАТО

Фред Флейц, работавший в первой администрации Трампа, говорит, что членство в НАТО можно исключить на несколько лет, чтобы заставить Россию пойти на переговоры.

"Мы замораживаем конфликт, Украина не уступает никаких территорий, они не отказываются от своих территориальных претензий, и мы ведем переговоры, понимая, что окончательного соглашения, вероятно, не будет до тех пор, пока Путин не уйдет со сцены", - говорит он.

Такой подход, однако, не найдет единообразной поддержки в Республиканской партии.

Переговоры с Путиным

Один из ведущих республиканских экспертов по национальной безопасности в Палате представителей Майк Уолтц предложил Трампу использовать угрозу обрушения российской экономики за счет снижения цен на нефть и газ, чтобы подтолкнуть Путина к переговорам с Украиной.

"Президент очень хорошо понимает, что такое рычаги давления, а у нас есть огромные экономические рычаги воздействия на Россию. Первым шагом будет, по его словам: "Бури, детка, бури". Вы наводните мир более дешевой и чистой американской нефтью и газом. Вы сбиваете цену", - заявил он.

Саудовская Аравия, важный союзник Трампа в его первый срок, не будет приветствовать такой шаг.

Приближенные к Трампу утверждают, что он сможет оказать серьезное экономическое давление на Путина. В качестве доказательства его миротворческих способностей они приводят Авраамские соглашения, подписанные в его первый президентский срок между Израилем и ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом.

"Он показал, что знает, как усадить за стол переговоров обе стороны. Он делал это последовательно. Следующими будут арабы и израильтяне, россияне и украинцы", - заявил американский дипломат Ричард Гренелл.