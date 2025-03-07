Замороженные активы РФ должны стать главным ресурсом помощи ЕС, - Леонов

Евросоюз является крупнейшим донором финансовой помощи Украине с февраля 2022 года, предоставив около 49 млрд долларов. Финансовая помощь Соединенных Штатов - 32 млрд долларов. Помощь со стороны МФВ, Всемирного банка, Японии и Канады также около 32 млрд долларов. Поэтому, ЕС занимает первое место по объемам финансовой помощи Украине.

Об этом заявил член Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Алексей Леонов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"ЕС исповедует подход, который давно и последовательно предлагает наш президент Владимир Зеленский - платить должен агрессор. Следовательно, главным ресурсом помощи должны стать замороженные российские активы", - заявил Леонов.

Нардеп также отметил, что по разным данным, наиболее весомая часть замороженных активов РФ - от 190 до 250 миллиардов евро - хранится в центральном европейском депозитарии Euroclear в Бельгии.

"50 миллиардов суверенных и частных российских активов обездвижены в Великобритании. 19 миллиардов во Франции. 7 миллиардов - в США", - добавил Леонов, член Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики.

Он подчеркнул, что увеличение помощи Украине зависит от политической воли ЕС по использованию замороженных активов.

"Если такое решение будет принято, вопрос увеличения помощи Украине в ближайшей перспективе будет закрыт. Мы имеем крепких союзников в этом вопросе, это - страны Балтии и Северной Европы, главный дипломат ЕС - Кая Каллас. Однако надо быть искренним, это сложный вопрос, его решение потребует времени", - сказал Леонов.

Также по его словам, в целом Европа имеет совокупный ресурс для помощи Украине в виде замороженных российских активов где-то на 250-300 миллиардов. В виде процентов они дают несколько миллиардов в год. Но этот ресурс уже использован.

"Особенно стоит отметить недавнее Соглашение между Минфином Украины и Казначейством Великобритании, благодаря которому мы получим кредит на почти 3 миллиарда долларов, который будет погашен за российский счет. "Это яркий пример того, как замороженные активы агрессора могут работать на усиление и восстановление нашей страны", - резюмировал нардеп.