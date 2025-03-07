Замороженные активы РФ должны стать главным ресурсом помощи ЕС, - Леонов
Евросоюз является крупнейшим донором финансовой помощи Украине с февраля 2022 года, предоставив около 49 млрд долларов. Финансовая помощь Соединенных Штатов - 32 млрд долларов. Помощь со стороны МФВ, Всемирного банка, Японии и Канады также около 32 млрд долларов. Поэтому, ЕС занимает первое место по объемам финансовой помощи Украине.
Об этом заявил член Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Алексей Леонов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.
"ЕС исповедует подход, который давно и последовательно предлагает наш президент Владимир Зеленский - платить должен агрессор. Следовательно, главным ресурсом помощи должны стать замороженные российские активы", - заявил Леонов.
Нардеп также отметил, что по разным данным, наиболее весомая часть замороженных активов РФ - от 190 до 250 миллиардов евро - хранится в центральном европейском депозитарии Euroclear в Бельгии.
"50 миллиардов суверенных и частных российских активов обездвижены в Великобритании. 19 миллиардов во Франции. 7 миллиардов - в США", - добавил Леонов, член Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики.
Он подчеркнул, что увеличение помощи Украине зависит от политической воли ЕС по использованию замороженных активов.
"Если такое решение будет принято, вопрос увеличения помощи Украине в ближайшей перспективе будет закрыт. Мы имеем крепких союзников в этом вопросе, это - страны Балтии и Северной Европы, главный дипломат ЕС - Кая Каллас. Однако надо быть искренним, это сложный вопрос, его решение потребует времени", - сказал Леонов.
Также по его словам, в целом Европа имеет совокупный ресурс для помощи Украине в виде замороженных российских активов где-то на 250-300 миллиардов. В виде процентов они дают несколько миллиардов в год. Но этот ресурс уже использован.
"Особенно стоит отметить недавнее Соглашение между Минфином Украины и Казначейством Великобритании, благодаря которому мы получим кредит на почти 3 миллиарда долларов, который будет погашен за российский счет. "Это яркий пример того, как замороженные активы агрессора могут работать на усиление и восстановление нашей страны", - резюмировал нардеп.
Напомним, ранее стало известно, что Украина уже начала получать средства по программе ERA. Это механизм, который предусматривает получение от стран G7 50 млрд долларов с последующим погашением за счет доходов от использования замороженных российских активов.
Запланировано получить 20 млрд долларов от США, 20 млрд долларов от ЕС, 3 млрд долларов от Великобритании, 3,7 млрд долларов от Канады и 3 млрд долларов от Японии.
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