RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Замминистра финансов США во время визита в Африку обсудит "зерновое соглашение"

Фото: зерновой коридор (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Высокопоставленный чиновник Министерства финансов Соединенных Штатов во время визита в Кению и Сомали обсудит "зерновое соглашение".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон во время визита в Кению и Сомали обсудит экспорт зерна и подчеркнет, что выход РФ из "зернового соглашения" нанесет ущерб африканским странам.

Он подчеркнет усилия Вашингтона по содействию экспорту зерна и удобрений. Также, в центре внимания будет укрепление партнерства для решения вопросов региональной безопасности, в том числе для борьбы с группировками боевиков "Исламское государство".

Зерновое соглашение

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его страна прекращает свое участие в "зерновом соглашении". Она разрешала экспортировать украинскую продовольствие по Черному морю. Представители страны-агрессора решили оправдать свой шаг якобы тем, что их условия в рамках договоренностей не выполняются. Чаще они жаловались на отсутствие транзита аммиака через Украину.

В ответ на такой шаг Москвы президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить украинский экспорт по Черному морю, но уже без участия РФ. В Кремле отреагировали на это угрозами топить все корабли, направляющиеся в порты Украины.

В то же время, российский диктатор Владимир Путин решил выдвинуть требования для того, чтобы Россия возобновила участие в "зерновом соглашении" . Он захотел отменить ряд санкций и не только.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиАфриказерновой коридор