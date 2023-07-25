Замминистра финансов США во время визита в Африку обсудит "зерновое соглашение"

Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон во время визита в Кению и Сомали обсудит экспорт зерна и подчеркнет, что выход РФ из "зернового соглашения" нанесет ущерб африканским странам.

Он подчеркнет усилия Вашингтона по содействию экспорту зерна и удобрений. Также, в центре внимания будет укрепление партнерства для решения вопросов региональной безопасности, в том числе для борьбы с группировками боевиков "Исламское государство".

Зерновое соглашение

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его страна прекращает свое участие в "зерновом соглашении". Она разрешала экспортировать украинскую продовольствие по Черному морю. Представители страны-агрессора решили оправдать свой шаг якобы тем, что их условия в рамках договоренностей не выполняются. Чаще они жаловались на отсутствие транзита аммиака через Украину.

В ответ на такой шаг Москвы президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить украинский экспорт по Черному морю, но уже без участия РФ. В Кремле отреагировали на это угрозами топить все корабли, направляющиеся в порты Украины.

В то же время, российский диктатор Владимир Путин решил выдвинуть требования для того, чтобы Россия возобновила участие в "зерновом соглашении" . Он захотел отменить ряд санкций и не только.